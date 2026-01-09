Gartner en hausse après que UBS a relevé son objectif de cours

9 janvier - ** Les actions de la société de conseil en informatique Gartner IT.N ont augmenté de 1,7 % à 250,96 $

** UBS relève l'objectif de cours de Gartner à 270 $ contre 256 $, ce qui implique une hausse de 9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Déclare qu'un éventuel manque à gagner en valeur contractuelle (CV) pourrait être la "dernière réduction majeure"

** Maintient les perspectives de croissance du CV pour 2026 à 5,7 %, contre 1,1 % en 2025

** Estime que le report des pertes de contrats fédéraux de 2025 contribuera à la croissance totale du CV en 2026, le reste provenant d'une amélioration modeste de l'environnement des ventes

** 5 des 15 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou plus, 9 "conserver" et 1 "vendre"; l'objectif de cours médian est de 266,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action IT a chuté de près de 48 % en 2025