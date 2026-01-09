 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gartner en hausse après que UBS a relevé son objectif de cours
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de la société de conseil en informatique Gartner IT.N ont augmenté de 1,7 % à 250,96 $

** UBS relève l'objectif de cours de Gartner à 270 $ contre 256 $, ce qui implique une hausse de 9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Déclare qu'un éventuel manque à gagner en valeur contractuelle (CV) pourrait être la "dernière réduction majeure"

** Maintient les perspectives de croissance du CV pour 2026 à 5,7 %, contre 1,1 % en 2025

** Estime que le report des pertes de contrats fédéraux de 2025 contribuera à la croissance totale du CV en 2026, le reste provenant d'une amélioration modeste de l'environnement des ventes

** 5 des 15 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou plus, 9 "conserver" et 1 "vendre"; l'objectif de cours médian est de 266,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action IT a chuté de près de 48 % en 2025

Valeurs associées

GARTNER
249,640 USD NYSE +1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank