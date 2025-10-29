 Aller au contenu principal
Garmin chute en raison de la baisse du chiffre d'affaires de son unité Outdoor
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de technologie de navigation Garmin GRMN.BN chutent de 11,8 % à 218,78 $ avant le marché ** La société annonce une baisse de 5% des revenus du segment Outdoor au 3ème trimestre, et une baisse de 2% du segment Auto Original Equipment Manufacturing

** GRMN annonce également une augmentation de 15 % des dépenses d'exploitation au troisième trimestre, à 590 millions de dollars

** GRMN annonce des ventes nettes de 1,78 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes de 1,76 milliard de dollars - données compilées par le LSEG

** Publication d'un bénéfice par action pro forma de 1,99 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,96 $

** Augmentation des prévisions de BPA pro forma pour l'exercice 2025 à 8,15 $, contre 8 $ précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a gagné 20,3 % cette année

