Gap subit le contrecoup des droits de douane et prévoit un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Gap s'attend à ce que les tarifs aient un impact de 200 points de base au premier trimestre

* Les objectifs annuels ne tiennent pas compte du verdict de l'IEEPA et des tarifs de la section 122, selon les dirigeants

* Gap n'atteint pas ses estimations pour le trimestre des fêtes de fin d'année

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires lors de la conférence téléphonique, ajout d'un commentaire d'analyste) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

Gap GAP.N a rejoint une liste croissante d'entreprises qui ont mis en garde contre la pression et l'incertitude liées aux droits de douane américains et a prévu un bénéfice annuel ajusté largement inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, ce qui a fait chuter ses actions de 8 % dans les échanges prolongés.

Les tarifs ont pesé sur les marges et les plans des entreprises de l'habillement pour l'année, la récente décision de la Cour suprême d'annuler certains tarifs imposés par le président américain Donald Trump et l'imposition de nouveaux tarifs temporaires ajoutant encore à l'incertitude .

"Les modifications des tarifs douaniers mondiaux en 2025 ont eu un impact substantiel sur nos bénéfices", a déclaré Katrina O'Connell, directrice financière de Gap, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

La société mère Old Navy s'attend à ce que les droits de douane américains aient un impact de 200 points de base sur ses marges brutes du trimestre en cours.

Les objectifs annuels ne tenaient pas compte de la récente décision de la Cour suprême sur les droits de douane en vertu de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, ni des droits de douane temporaires imposés par Trump, a ajouté Katrina O'Connell.

"L'incertitude de la politique commerciale américaine est le principal facteur de pression dans le secteur", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

"Les dernières menaces de ramener les droits de douane aux niveaux antérieurs à l'adoption du jugement sèment le malaise quant à la capacité des entreprises de l'habillement à absorber ou à répercuter les coûts."

Les rivaux American Eagle AEO.N et Abercrombie & Fitch

ANF.N , ainsi que le fabricant de chaussures Steve Madden

SHOO.N , ont également signalé des pressions tarifaires.

Selon son rapport annuel 2024, Gap achète environ 46 % de ses produits dans des pays d'Asie du Sud-Est tels que le Viêt Nam et l'Indonésie, qui ont été frappés par les droits de douane l'année dernière.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'environ 2,20 à 2,35 dollars par action, ce qui est largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,32 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a toutefois annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars.

Les ventes de Gap dans les magasins comparables ont augmenté de 3 % au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une hausse de 3,08 %, car les consommateurs, en particulier les ménages à faible revenu, ont cherché à obtenir des rabais et ont reporté les dépenses non essentielles.

Son bénéfice trimestriel par action a manqué les attentes de 1 cent.

Gap, comme ses concurrents, a investi massivement dans la publicité pour attirer les consommateurs. Ses dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 650 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 470 millions de dollars en 2025.

Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel sont conformes aux estimations.