Gap s'effondre, l'impact des tarifs douaniens affectant les prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du fabricant de vêtements Gap

GAP.N plongent de 7,9 % à 25,05 $ avant le marché

** La société a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations après la clôture du marché jeudi, et anticipe un impact des tarifs douaniens de 200 points de base sur la marge brute du premier trimestre

** La décision récente de la Cour suprême sur les tarifs douaniers n'a pas été prise en compte dans les objectifs annuels, mais elle devrait avoir un impact substantiel sur les bénéfices

** Les bénéfices annuels ajustés devraient se situer entre 2,20 et 2,35 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (2,32 dollars), selon les données compilées par LSEG

** David Swartz, analyste chez Morningstar, note des progrès sous la direction du nouveau directeur général Richard Dickson après des années de faiblesse, mais ne s'attend pas à ce que l'action change de manière significative malgré sa sous-évaluation

** Alors que des changements de direction et des réinitialisations d'assortiments sont en cours, la reprise devrait prendre du temps compte tenu de la faiblesse de la marque Athleta de la société, selon les analystes de Jefferies.

** 13 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 8 % en 2025