Gap relève ses prévisions pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 14:30

Gap est attendu en forte hausse après avoir fait part jeudi soir d'un relèvement de ses prévisions pour l'exercice en cours, en marge de la publication de ses résultats au titre de son 3e trimestre comptable (clos le 1er novembre).

Ainsi, en intégrant toujours un impact net des droits de douane estimé à 100 ou 110 points de base, la chaine de vêtements anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 7,2%, et non plus comprise entre 6,7 et 7%.

De plus, le groupe de San Francisco resserre sensiblement en hausse sa fourchette-cible de croissance du chiffre d'affaires, en remontant la borne basse de 1 à 1,7%, pour une borne haute maintenue à 2%.

Sur son 3e trimestre, le détenteur des enseignes Gap, Banana Republic et Old Navy a engrangé un BPA en baisse de 14% à 0,62 dollar, mais une marge opérationnelle de 8,5% pour des revenus de 3,9 milliards, en croissance de 3%.

'Nous sommes fiers d'afficher des résultats trimestriels dépassant nos attentes de chiffre d'affaires et de marge, et d'aligner un 7e trimestre consécutif de croissance des ventes en comparable (+5%)', commente son CEO Richard Dickson.

