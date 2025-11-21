Gap relève ses prévisions pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 14:30
Ainsi, en intégrant toujours un impact net des droits de douane estimé à 100 ou 110 points de base, la chaine de vêtements anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 7,2%, et non plus comprise entre 6,7 et 7%.
De plus, le groupe de San Francisco resserre sensiblement en hausse sa fourchette-cible de croissance du chiffre d'affaires, en remontant la borne basse de 1 à 1,7%, pour une borne haute maintenue à 2%.
Sur son 3e trimestre, le détenteur des enseignes Gap, Banana Republic et Old Navy a engrangé un BPA en baisse de 14% à 0,62 dollar, mais une marge opérationnelle de 8,5% pour des revenus de 3,9 milliards, en croissance de 3%.
'Nous sommes fiers d'afficher des résultats trimestriels dépassant nos attentes de chiffre d'affaires et de marge, et d'aligner un 7e trimestre consécutif de croissance des ventes en comparable (+5%)', commente son CEO Richard Dickson.
A lire aussi
-
Le groupe Renault va ralentir le rythme de déploiement de son réseau de stations de recharge électrique rapide en Europe, en raison des lourds investissements nécessités et d'un marché de l'électrique moins dynamique que prévu, a-t-il indiqué vendredi. "Dans un ... Lire la suite
-
De Meo, qui veut réduire la dépendance de Kering à Gucci, envisage de créer une branche d'investissement
par Tassilo Hummel et Emilio Parodi (Reuters) -Le directeur général de Kering, Luca De Meo, prévoit de lancer une nouvelle branche d'investissement afin d'identifier et de financer des marques émergentes, selon des documents consultés par Reuters, alors que le ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à Conserver mais son objectif de cours passe de 10,35 EUR à 11,35 EUR après la réunion du CMD. L'analyste estime que les prévisions de croissance présentées lors de la réunion CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, portée par le ravivement des anticipations d'une nouvelle détente monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après des commentaires d'un des membres de l'institution. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer