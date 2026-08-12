Gap recule, Jefferies s'inquiète pour Old Navy

(Zonebourse.com) - Gap s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de New York suite à la publication d'une note d'analyse de Jefferies qui s'inquiète des performances de sa filiale Old Navy, qui représente plus de la moitié des ventes du groupe de vêtements.

L'intermédiaire financier dégrade en conséquence sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "achat" précédemment avec un objectif établi à 23 dollars.

Dans une note de recherche, Jefferies explique que la dégradation des tendances chez Old Navy devrait plus que compenser la bonne dynamique constatée du côté de la marque Gap.

Selon les données de Morning Consult reprises par l'analyste, les intentions d'achat chez Old Navy ont chuté de 13% sur un an, sur fond de détérioration de la perception du rapport de la qualité-prix de l'enseigne.

Des consommateurs de plus en plus prudents

L'attitude plus prudente manifestée par les consommateurs contraint les détaillants à intensifier les promotions, ce qui pénalise les prix de vente moyens et pèse sur la fréquentation des magasins, explique le professionnel.

Bien que le 2e trimestre offre une base de comparaison favorable, Jefferies dit prévoir des ventes à périmètre constant en baisse de 4% pour Old Navy, avant un effet de base appelé à devenir nettement plus exigeant au second semestre.

Dans son étude, l'intermédiaire juge qu'avec un potentiel de hausse des résultats apparaissant plus limité, le profil rendement/risque lui semble plus équilibré sur la base d'un PER d'environ 8-9x.

Environ 15 minutes après l'ouverture, l'action perd 2,3% à 20,5 dollars, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice S&P 500.

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