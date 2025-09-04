Gap proposera des produits de beauté et de soins personnels cet automne

Gap GAP.N a déclaré jeudi qu'il se développerait dans le segment à forte croissance des produits de beauté et des soins personnels pour la saison d'automne, y compris certains produits vendus sous la marque Old Navy.

Cette décision de la maison mère Banana Republic marque un changement de stratégie visant à diversifier les sources de revenus au-delà de son activité principale d'habillement, dans un contexte de coûts tarifaires et d'une demande en demi-teinte.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,4 % dans les premiers échanges à la suite de l'annonce.

Gap prévoit un déploiement progressif de son assortiment de produits de beauté et de soins personnels, en commençant par une phase d'essai et d'apprentissage dans 150 magasins Old Navy.

Les articles iront des soins de la peau et du maquillage aux produits capillaires et au vernis à ongles, la plupart d'entre eux étant vendus à moins de 25 dollars, selon un rapport du Wall Street Journal.

Les magasins de la marque Gap proposeront des produits de beauté en 2026, a déclaré la société, ajoutant qu'elle visait également à développer son activité dans le domaine des accessoires.

Le mois dernier, Gap a publié sur des ventes comparables inférieures aux estimations, pénalisées par un ralentissement des dépenses discrétionnaires, et a mis en garde contre les tarifs douaniers qui pèsent sur ses marges.