Gap, Intuit, Warner... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 21/11/2025 à 14:59

(AOF) - Bristol-Myers Squibb

Le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour ne pas avoir divulgué que leur médicament Plavix ne fonctionnait pas efficacement chez certains patients. Ce traitement est conçu pour prévenir les crises cardiaques, les AVC et les caillots sanguins en empêchant les plaquettes du sang de s'agglutiner. Il a été découvert et développé par Sanofi, qui s'est ensuite associé à Bristol-Myers Squibb pour finaliser son développement clinique et sa commercialisation mondiale à partir de 1998.

Gap

Gap, dont le titre avance de 4% en avant-Bourse, a dépassé jeudi les attentes en termes de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre. Le groupe de mode américain, qui héberge Old Navy, Banana Republic et Athleta, a déclaré un bpa de 62 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus. La firme basée à San Francisco a enregistré un septième trimestre de hausse consécutive avec des ventes en progression de 5%, à périmètre comparable, à 3,9 milliards de dollars (+3 % en données publiées), contre une croissance attendue de 3,1%.

GE Healthcare

GE Healthcare a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition d'Interlerad, un important fournisseur de logiciels d'imagerie médicale pour le secteur de la santé. Pour cette opération, GE Healthcare dépensera 2,3 milliards de dollars en numéraire. Le groupe a annoncé que le rachat d'Interlerad était hautement complémentaire à sa forte présence dans les hôpitaux, en étendant ses capacités aux environnements ambulatoires. Le rachat permettra également à GE Healthcare de se développer sur un segment en croissance de plus de 2 milliards de dollars.

Intuit

Intuit a dévoilé des profits supérieurs aux attentes et son titre est attendu en hausse. Au premier trimestre, clos fin octobre, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 471 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, à comparer avec un profit de 353 millions de dollars représentant 1,26 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 3,34 dollars, à comparer au consensus de 3,10 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a augmenté de 18%, à 3,885 milliards de dollars. Wall Street ciblait 3,76 milliards.

Warner Bros

Warner Bros a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de Paramount Skydance, Netflix et Comcast, selon une source proche du dossier, comme le rapporte Reuters. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/11/2025 à 14:59:00.

