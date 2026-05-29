Gap freiné par Athleta, abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires

La chaîne de vêtements recule de plus de 10% en avant-Bourse après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, sa marque Athleta continuant de subir un recul de ses ventes.

Le groupe américain de prêt-à-porter prévoit désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 2%, contre une hausse de 2% à 3% anticipée précédemment.

En revanche, Gap a relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice à 2,30-2,40 dollars, contre 2,20-2,35 dollars auparavant.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du propriétaire des enseignes Old Navy, Banana Republic, Athleta et Gap a progressé de 1% à 3,5 milliards de dollars, légèrement en deçà du consensus qui ciblait 3,52 milliards de dollars.

Le bénéfice net a atteint 339 millions de dollars, soit 0,90 USD par action, contre 193 millions de dollars, soit 0,51 USD par action, un an plus tôt.

Athleta a de nouveau pesé sur les performances du groupe. Les ventes comparables de la marque ont reculé de 11%, après une baisse de 8% un an plus tôt. L'enseigne de vêtements de sport pour femmes reste confrontée à une concurrence accrue de marques émergentes comme Alo Yoga et Vuori.

Chez Old Navy, la croissance des ventes comparables a ralenti à 1%, contre 3% l'an dernier. À l'inverse, la marque Gap a enregistré une hausse de 10% de ses ventes comparables.

Le directeur général Richard Dickson a indiqué que les écarts de performance entre les enseignes reflétaient "des stades différents dans leur transformation ainsi que des dynamiques propres à chaque marque".

Pour le deuxième trimestre, Gap anticipe un chiffre d'affaires stable ou en baisse de 1% sur un an, alors que les analystes tablent sur une progression de 2%.