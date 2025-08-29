 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gap: croissance de 6% du BPA au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 10:10

(Zonebourse.com) - La chaine de vêtements Gap a dévoilé jeudi soir un BPA de 0,57 dollar au titre de son deuxième trimestre (clos début août), en croissance de 6% en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle de 7,8%.

Le groupe a vu sa marge brute se tasser de 1,4 point à 41,2%, pour des ventes atones à 3,7 milliards de dollars. En comparable, elles ont augmenté de 1%, grâce aux ventes en ligne (+3%) qui ont compensé un repli de 1% de celles en magasins.

'Avec une croissance des ventes en comparable pour un sixième trimestre de suite, nourrie par nos trois principales marques Old Navy, Gap et Banana Republic, il est clair que notre stratégie fonctionne', commente son CEO Richard Dickson.

Pour l'exercice en cours, Gap anticipe une marge opérationnelle de 6,7 à 7% (en incluant un impact net des droits de douanes de 100 à 110 points de base), ainsi qu'une croissance de ses ventes de 1 à 2%.

Valeurs associées

GAP
21,665 USD NYSE -2,85%
GAP
24,505 USD NYSE -0,18%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

