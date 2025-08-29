Gap: croissance de 6% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 10:10









(Zonebourse.com) - La chaine de vêtements Gap a dévoilé jeudi soir un BPA de 0,57 dollar au titre de son deuxième trimestre (clos début août), en croissance de 6% en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle de 7,8%.



Le groupe a vu sa marge brute se tasser de 1,4 point à 41,2%, pour des ventes atones à 3,7 milliards de dollars. En comparable, elles ont augmenté de 1%, grâce aux ventes en ligne (+3%) qui ont compensé un repli de 1% de celles en magasins.



'Avec une croissance des ventes en comparable pour un sixième trimestre de suite, nourrie par nos trois principales marques Old Navy, Gap et Banana Republic, il est clair que notre stratégie fonctionne', commente son CEO Richard Dickson.



Pour l'exercice en cours, Gap anticipe une marge opérationnelle de 6,7 à 7% (en incluant un impact net des droits de douanes de 100 à 110 points de base), ainsi qu'une croissance de ses ventes de 1 à 2%.





