Gap chute après des ventes inférieures aux estimations pour le deuxième trimestre, les droits de douane affecteront les marges de 2025

29 août - ** Les actions de l'entreprise de vêtements Gap

GAP.N ont baissé de 1,9 % à 21,28 $ dans les échanges de pré-marché

** La société manque les estimations des ventes comparables au T2, en raison de la baisse des dépenses de consommation pour les vêtements

** Les droits de douane devraient affecter les marges de 150 à 175 millions de dollars pour l'année

** La marge d'exploitation annuelle devrait se situer entre 6,7 % et 7 %, contre 7,4 % en 2024, mais l'entreprise maintient son objectif de croissance annuelle des ventes comparables de 1 % à 2 %

** Les ventes comparables de Gap au 2ème trimestre ont augmenté de 1 %, manquant les estimations de croissance de 2,26 % - données compilées par LSEG

** "Dans un contexte macroéconomique incertain, la visibilité de la rentabilité à long terme du portefeuille reste difficile", déclare Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note

** Les marques Old Navy et Gap se sont bien comportées pendant la saison des achats de rentrée, et devraient se maintenir au second semestre; l'impact des tarifs douaniers sur les marges est important, ajoute Telsey

** À la dernière clôture, GAP a baissé de 8,3 % depuis le début de l'année