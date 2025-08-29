 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gap chute après des ventes inférieures aux estimations pour le deuxième trimestre, les droits de douane affecteront les marges de 2025
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de l'entreprise de vêtements Gap

GAP.N ont baissé de 1,9 % à 21,28 $ dans les échanges de pré-marché

** La société manque les estimations des ventes comparables au T2, en raison de la baisse des dépenses de consommation pour les vêtements

** Les droits de douane devraient affecter les marges de 150 à 175 millions de dollars pour l'année

** La marge d'exploitation annuelle devrait se situer entre 6,7 % et 7 %, contre 7,4 % en 2024, mais l'entreprise maintient son objectif de croissance annuelle des ventes comparables de 1 % à 2 %

** Les ventes comparables de Gap au 2ème trimestre ont augmenté de 1 %, manquant les estimations de croissance de 2,26 % - données compilées par LSEG

** "Dans un contexte macroéconomique incertain, la visibilité de la rentabilité à long terme du portefeuille reste difficile", déclare Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note

** Les marques Old Navy et Gap se sont bien comportées pendant la saison des achats de rentrée, et devraient se maintenir au second semestre; l'impact des tarifs douaniers sur les marges est important, ajoute Telsey

** À la dernière clôture, GAP a baissé de 8,3 % depuis le début de l'année

