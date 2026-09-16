Gamme TargetNetZero : Lombard Odier IM franchit les 6 milliards de dollars d'encours

(Zonebourse.com) - Alors qu'elle marque ses cinq années d'existence, la franchise TargetNetZero (TNZ) de Lombard Odier IM a franchi le cap des 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, répartis entre 11 fonds collectifs et de nombreuses solutions sur mesure couvrant les actions, les obligations et les solutions de trésorerie.

S'appuyant sur la méthodologie propriétaire Implied Temperature Rise (hausse de température implicite) de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), les stratégies identifient des "leaders crédibles de la transition" dans l'ensemble des secteurs, y compris dans les industries difficiles à décarboner, au sein d'un cadre de construction de portefeuille systématique et transparent conçu pour délivrer de la diversification et un faible tracking error.

Les stratégies mettent en oeuvre l'expertise propriétaire de la philosophie d'investissement TNZ de LOIM afin de construire des portefeuilles conçus pour maintenir un alignement de température inférieur à 2°C, tout en réduisant de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'indice de référence. Conçues comme des solutions d'investissement évolutives couvrant différentes classes d'actifs et régions, ces stratégies peuvent constituer des allocations de base au sein des portefeuilles d'investissement de long terme.

Deux nouvelles stratégies viennent compléter la gamme

S'appuyant sur la croissance continue de la gamme TNZ, LOIM a élargi sa plateforme afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des briques d'investissement régionales et des solutions de décarbonation tournées vers l'avenir :

- La nouvelle stratégie TNZ US Equity répond à la demande croissante des investisseurs pour une exposition aux actions américaines alignée sur les objectifs climatiques. Elle associe l'expertise de LOIM en matière de recherche en durabilité à ses compétences reconnues en gestion actions afin de proposer une exposition aux actions américaines alignée sur les objectifs de neutralité carbone, tout en préservant les caractéristiques traditionnelles de risque et de rendement. La stratégie est indexée sur le MSCI USA Index et peut comprendre entre 300 et 350 sociétés en portefeuille.

- La nouvelle stratégie TNZ Japan Equity répond à la demande croissante des investisseurs pour une exposition aux actions japonaises alignée sur les objectifs climatiques. La stratégie est indexée sur le MSCI Japan Index et peut comprendre entre 100 et 150 sociétés en portefeuille.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) est la société de gestion d'actifs institutionnels du groupe Lombard Odier, groupe bancaire entièrement détenu et financé par ses associés-gérants depuis sa création en 1796.

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