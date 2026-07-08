Gaming Corps étend son partenariat avec Entain et accélère son expansion internationale

Le développeur de jeux renforce sa présence sur plusieurs marchés réglementés, avec un accent particulier sur le Canada et de nouvelles implantations en Europe et en Nouvelle-Zélande.

Gaming Corps annonce l'extension de son partenariat avec Entain, l'un des principaux groupes mondiaux de paris sportifs et d'iGaming (jeux d'argent en ligne). L'accord couvre davantage de marchés, dont le Canada, ainsi qu'un plus grand nombre de marques du groupe, élargissant ainsi la distribution internationale des jeux de Gaming Corps.

Après un premier lancement chez BetMGM en Ontario en décembre 2025, puis auprès des marques d'Entain dans la région en mars 2026, les deux sociétés préparent leur arrivée sur le marché réglementé de l'Alberta en juillet. Des lancements sont également en préparation au Portugal, en Espagne et en Nouvelle-Zélande.

Juha Kauppinen, directeur général de Gaming Corps, estime que cette extension témoigne de la "confiance", de la "qualité" et de la "valeur commerciale" construites entre les deux partenaires. De son côté, Obdulio Bacarese, Global Gaming Director d'Entain, souligne la flexibilité des contenus de Gaming Corps et leur capacité à s'adapter aux priorités commerciales et aux spécificités locales.

"Bien que la contribution financière soit probablement limitée compte tenu de la taille modeste de Gaming Corps, cet accord élargi renforce le portefeuille de contenus de casino en ligne d'Entain et soutient sa stratégie de développement sur les marchés réglementés", a rapidement réagi Savitri Kakkar, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

"Dans l'ensemble, nous estimons que cette annonce est favorable à la stratégie de croissance à long terme d'Entain dans l'iGaming (jeux d'argent en ligne)", ajoute l'experte.

Peu avant 13h, le titre Gaming Corps cédait près de 6% à Stockholm.