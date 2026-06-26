GameStop s'engage à poursuivre le rachat d'eBay

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GameStop GME.N s'est engagé vendredi à poursuivre son projet de rachat d'eBay EBAY.O .

Le distributeur de jeux vidéo a déclaré qu'il prévoyait actuellement de générer un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de plus de 600 millions de dollars pour l'exercice 2026, contre 345,4 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice 2025.