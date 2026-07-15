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GameStop rejoint Uber Eats pour livrer des jeux vidéo, des consoles de jeu et des accessoires
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 15:15

Uber Technologies et GameStop ont annoncé un nouveau partenariat qui amène l'un des plus grands détaillants de jeux vidéo sur le marché Uber Eats.

Les clients peuvent désormais commander des jeux vidéo, des consoles de jeu, des accessoires, des objets de collection et plus encore auprès des sites GameStop à travers le pays sur Uber Eats, pour une livraison programmée ou à la demande.

GameStop est le dernier détaillant à rejoindre le marché en pleine croissance d'Uber Eats, qui compte désormais des milliers de devantures dans des catégories telles que l'épicerie, la commodité, la beauté, l'amélioration de l'habitat, les fournitures de bureau, les fournitures pour animaux, l'électronique et bien d'autres.

"Ajouter GameStop à Uber Eats renforce notre sélection croissante de jeux et d'électronique, offrant aux clients un autre détaillant de confiance où ils peuvent faire leurs achats avec la rapidité et la commodité qu'ils connaissent grâce à Uber." a déclaré Hashim Amin, responsable des épiceries et de la distribution chez Uber en Amérique du Nord.

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