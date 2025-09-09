GameStop progresse grâce à une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N augmentent de 2,2 % à 24,10 $ dans les échanges prolongés ** GME annonce une hausse de près de 22 % de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre mardi, alors que les efforts pour relancer ses activités en difficulté commencent à porter leurs fruits

** La société affiche un chiffre d'affaires de 972,2 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 798,3 millions de dollars l'année dernière

** GME annonce un bénéfice net de 168,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 14,8 millions de dollars l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 24,7 % depuis le début de l'année