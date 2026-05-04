GameStop lance une offre audacieuse de 56 milliards de dollars sur eBay et se prépare à une OPA hostile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GameStop propose de racheter eBay à 125 dollars par action, dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions

* L'offre représente une prime de 20 % par rapport au cours de clôture d'eBay vendredi

* Cohen pourrait lancer une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration d'eBay rejette l'offre, rapporte le WSJ

(Synthèse du texte) par Mihika Sharma et Akanksha Khushi

GameStop GME.N a proposé dimanche de racheter eBay Inc EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions. Le directeur général Ryan Cohen a déclaré qu'il était prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif.

GameStop – autrefois une petite valeur boursière qui s'est fait connaître lors de la frénésie des “meme stocks” il y a cinq ans – propose de payer 125 dollars par action dans le cadre d'une offre mixte 50-50 en espèces et en actions, a déclaré M. Cohen dans une lettre adressée au conseil d'administration d'eBay. Sur la base du cours de clôture d'eBay vendredi, l'offre représente une prime d'environ 20 %.

EBay affiche une capitalisation boursière près de quatre fois supérieure à celle de GameStop, ce qui fait de cette offre de rachat une tentative ambitieuse.

Le distributeur américain de jeux vidéo a déjà acquis une participation de 5 % dans eBay par le biais d'actions et de produits dérivés, a indiqué M. Cohen dans la lettre, à laquelle Reuters a eu accès.

Son offre non sollicitée d'achat de la place de marché en ligne américaine a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, qui citait un entretien avec le directeur général Cohen, également principal investisseur de GameStop.

M. Cohen, qui s'efforce de multiplier par plus de dix la valeur boursière du distributeur de jeux vidéo en difficulté, a déclaré au Journal que le regroupement d'eBay et de GameStop sous un même toit créerait d'énormes opportunités pour améliorer les bénéfices et réduire les coûts.

“Cela pourrait constituer un concurrent légitime pour Amazon”, a déclaré M. Cohen au Journal à propos d'eBay. AMZN.O

M. Cohen a indiqué dans la lettre que GameStop permettrait de réduire de 2 milliards de dollars les coûts annualisés d'eBay dans les 12 mois suivant la conclusion de l'opération, ce qui se traduirait par une augmentation du bénéfice par action de la société.

Les 1.600 points de vente de GameStop aux États-Unis offriraient à eBay un réseau national pour l'authentification, la réception, l'exécution des commandes et le commerce en direct, a-t-il ajouté.

Il a déclaré au Wall Street Journal qu'il était prêt à mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif à la proposition.

eBay n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l'offre de GameStop.

“eBay devrait valoir – et vaudra – beaucoup plus d’argent”, a déclaré M. Cohen lors de l’interview. “Je pense transformer eBay en une entreprise valant des centaines de milliards de dollars.”

Surnommé le “roi des mèmes” par les traders particuliers pour son rôle dans la frénésie des actions “mèmes” de 2021 et son influence démesurée auprès des investisseurs individuels sur les réseaux sociaux, M. Cohen s’est forgé une réputation de parieur audacieux et non conventionnel, capable de faire bouger les marchés.

Un éventuel accord entre GameStop et eBay bouleverserait les codes habituels des fusions-acquisitions, car il est rare qu’une entreprise cible une autre près de quatre fois plus grande qu’elle. De telles opérations reposent généralement sur un endettement important, une émission d’actions, ou les deux – en misant sur les bénéfices futurs de la société fusionnée pour justifier le coût.

M. Cohen a déclaré avoir déjà obtenu des engagements financiers, notamment une lettre d'engagement pour un emprunt d'environ 20 milliards de dollars auprès de la TD Bank TD.TO , et pourrait solliciter le soutien d'investisseurs externes, y compris des fonds souverains du Moyen-Orient, pour cette opération, selon l'article du WSJ.

M. Cohen a déclaré qu'à l'issue de la transaction, il occuperait le poste de directeur général de la société fusionnée.

EFFORTS POUR REDRESSER GAMESTOP

M. Cohen a rejoint le conseil d'administration de GameStop en janvier 2021 alors que la société peinait à s'adapter à la transition vers le commerce en ligne et les téléchargements numériques. Il en est ensuite devenu le directeur général, menant une politique de réduction drastique des coûts qui a permis à l'entreprise de renouer avec la rentabilité.

Autrefois incontournable pour les joueurs en magasin, le distributeur physique a été durement touché pendant la pandémie lorsque les joueurs se sont tournés vers le commerce en ligne. GameStop a acquis une notoriété mondiale en 2021 lorsqu'une armée d'investisseurs particuliers a acheté ses actions après que celles-ci aient été mises sous pression par des vendeurs à découvert de fonds spéculatifs. Ses actions ont alors bondi de plus de 1.700 %.

Malgré les promesses de redressement de M. Cohen, l'entreprise basée à Grapevine, au Texas, continue de faire face aux changements structurels du secteur du jeu vidéo. GameStop a annoncé le mois dernier une baisse de 14 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

En contraste, eBay, qui s'est développé depuis ses modestes débuts en 1995 en tant que passe-temps de l'entrepreneur Pierre Omidyar, a prévu la semaine dernière un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la demande d'objets de collection et d'accessoires automobiles ainsi que sur les enchères en direct.

Vendredi à la clôture, GameStop affichait une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars, tandis que celle d'eBay s'élevait à environ 46 milliards de dollars. Leurs actions ont respectivement progressé de 32,1 % et 19,5 % cette année.