GameStop envisagerait de retirer son offre sur eBay, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations boursières au paragraphe 4)

Ryan Cohen, directeur général de GameStop

GME.N , envisage de retirer l'offre d'achat de 56 milliards de dollars faite par le distributeur de jeux vidéo sur eBay

EBAY.O et pourrait plutôt chercher à conclure un partenariat ou à créer une coentreprise avec la société de commerce électronique, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

M. Cohen étudierait une proposition qui permettrait à eBay de tirer parti des quelque 1 600 points de vente de GameStop aux États-Unis, ce qui pourrait aider les deux entreprises à accroître leurs parts de marché dans des catégories à forte marge telles que les cartes à collectionner et les objets de collection, précise l'article.

Dans le cadre d’un éventuel partenariat, GameStop chercherait à obtenir des sièges au conseil d’administration d’eBay, a rapporté Bloomberg.

L'action GameStop a progressé de 1,6 % en début de séance, tandis que celle d'eBay a reculé de 2,2 %.

Ce nouveau rebondissement intervient après qu’eBay a rejeté en mai la proposition de rachat non sollicitée de GameStop, estimant que l’offre n’était "ni crédible ni attractive".

L’offre initiale avait été accueillie avec scepticisme par les investisseurs et les analystes , étant donné que GameStop, une entreprise de taille bien plus modeste, tentait d’acquérir une société dont la valeur de marché représentait près de six fois la sienne. Les analystes avaient également remis en question le plan de financement, qui reposait largement sur des engagements d’emprunt et l’émission d’actions.

Si les deux entreprises ont cherché à se développer dans des secteurs tels que les cartes à collectionner et les objets de collection, leurs modèles économiques sont très différents. eBay exploite une place de marché en ligne qui perçoit des commissions en mettant en relation acheteurs et vendeurs, tandis que GameStop est un distributeur traditionnel qui achète des stocks et les revend via son réseau de magasins.

GameStop n’a pas encore pris de décision définitive et M. Cohen pourrait encore envisager d’autres options, selon l’article de Bloomberg.

GameStop et eBay n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

En juillet, GameStop avait révélé avoir porté sa participation dans eBay à 9,8 %, devenant ainsi l’un des principaux actionnaires de la société de commerce électronique, tandis que M. Cohen s’était engagé à conclure un accord "d’une manière ou d’une autre" après le rejet par eBay de l’offre de rachat non sollicitée de 56 milliards de dollars présentée par le distributeur de jeux vidéo.