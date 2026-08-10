GameStop envisagerait de renoncer au rachat d'eBay au profit d'un partenariat

(Zonebourse.com) - Selon Bloomberg, Ryan Cohen étudierait l'abandon de son projet d'offre de 55,5 milliards de dollars sur eBay pour lui préférer une alliance commerciale adossée au réseau de magasins de GameStop.
Le remuant CEO de GameStop, Ryan Cohen, envisagerait de retirer l'offre de rachat de 56 milliards de dollars visant eBay, a rapporté Bloomberg, en citant des sources proches du dossier.
Le projet permettrait à eBay de s'appuyer sur les quelque 1 600 points de vente de GameStop aux Etats-Unis, afin de gagner des parts sur des segments à plus forte marge comme les cartes à collectionner. En échange, GameStop chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration d'eBay.
eBay pèse actuellement 50 milliards de dollars, après avoir gagné 28% en 2026. Gamestop capitalise seulement 8,6 MdsUSD, mais détient déjà 9,8% du géant du commerce.
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