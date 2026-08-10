GameStop en hausse après l'annonce selon laquelle la société envisagerait de retirer son offre de rachat d'eBay, d'un montant de 56 milliards de dollars

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10 août - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N progressent de 2% à 19,50 dollars avant l'ouverture du marché

** GameStop, dirigé par son directeur général Ryan Cohen, envisagerait de retirer son offre de rachat d’eBay EBAY.O d’un montant de 56 milliards de dollars, selon Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier

** Selon cet article, Ryan Cohen envisagerait de proposer un partenariat ou une coentreprise qui permettrait à eBay de tirer parti des quelque 1 600 points de vente de GameStop aux États-Unis

** GameStop, qui compte parmi les principaux actionnaires d’eBay, chercherait à obtenir une représentation au sein du conseil d’administration d’eBay dans le cadre d’un éventuel partenariat

** GME détient près de 10% d’eBay, selon un document réglementaire déposé en juillet

** L'action eBay a reculé d'environ 1%

** À la clôture d’hier, GME avait reculé de 4,6% depuis le début de l’année