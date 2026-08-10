 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GameStop en hausse après l'annonce selon laquelle la société envisagerait de retirer son offre de rachat d'eBay, d'un montant de 56 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 14:14
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N progressent de 2% à 19,50 dollars avant l'ouverture du marché

** GameStop, dirigé par son directeur général Ryan Cohen, envisagerait de retirer son offre de rachat d’eBay EBAY.O d’un montant de 56 milliards de dollars, selon Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier

** Selon cet article, Ryan Cohen envisagerait de proposer un partenariat ou une coentreprise qui permettrait à eBay de tirer parti des quelque 1 600 points de vente de GameStop aux États-Unis

** GameStop, qui compte parmi les principaux actionnaires d’eBay, chercherait à obtenir une représentation au sein du conseil d’administration d’eBay dans le cadre d’un éventuel partenariat

** GME détient près de 10% d’eBay, selon un document réglementaire déposé en juillet

** L'action eBay a reculé d'environ 1%

** À la clôture d’hier, GME avait reculé de 4,6% depuis le début de l’année

Gamestop

Valeurs associées

EBAY
107,7100 USD NASDAQ -3,81%
GAMESTOP
18,785 USD NYSE -1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,84 +5,73%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 390,27 +1,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank