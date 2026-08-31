GameStop en hausse après avoir revu son opération d'échange de dette de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N progressent de 3,6 % à 18,5 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir modifié son opération d'échange de dette de 1,4 milliard de dollars annoncée précédemment

** Selon les termes révisés de l'opération, environ 27 % seraient versés en espèces, soit environ 358,4 millions de dollars, le reste étant réglé en actions

** La société prévoit un résultat net au deuxième trimestre compris entre 290 et 310 millions de dollars, contre 168,6 millions de dollars il y a un an

** Ces prévisions incluent environ 238 millions de dollars de gains nets liés à des investissements en produits dérivés et en actions relatifs à eBay EBAY.O

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 11 % depuis le début de l’année