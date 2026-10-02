GameStop en hausse alors que son directeur général, Ryan Cohen, rachète pour 17 millions de dollars d'actions supplémentaires

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2 octobre - ** Le titre du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N progresse de 1,6 % à 25,10 dollars en séance prolongée

** Le directeur général Ryan Cohen a acheté vendredi pour 17 millions de dollars d'actions GME, selon un document déposé auprès de la SEC

** La participation directe de M. Cohen s'élève désormais à environ 41,65 millions d'actions, ce qui représente un peu plus de 8 % du capital de GME

** Il avait acheté environ 57 millions de dollars d’actions GME en septembre, selon les données compilées par LSEG

** Les rachats d’actions et les achats par des initiés constituent les signaux les plus forts que les entreprises puissent envoyer au marché, ont déclaré des analystes

** En août, GameStop a lancé une offre non contraignante de 55,5 milliards de dollars (125 dollars par action) pour acquérir eBay, mais le conseil d'administration d'eBay EBAY.O a rejeté cette offre

** À la clôture d'hier, l'action GME affichait une hausse de 23 % depuis le début de l'année