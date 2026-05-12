GameStop en baisse après le rejet de son offre publique d'achat par eBay

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mai - ** Les actions de GameStop GME.N ont chuté de 3,3 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après qu'eBay EBAY.O a rejeté son ambitieuse offre publique d'achat de 56 milliards de dollars, invoquant des doutes quant au financement de l'opération
** Le rejet d'eBay pourrait déboucher sur une OPA hostile, le directeur général de GME, Ryan Cohen, ayant précédemment fait part de sa volonté de présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay
** EBAY en baisse de 1 %
** L'action GME a progressé d'environ 15,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 8,3 % pour l'indice S&P 500 .SPX
** L'action de la société se négocie à environ 35 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 35,81 dollars, atteint le 28 mai 2025
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