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GameStop détient près de 10 % d'eBay, selon un document déposé auprès de la SEC
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 00:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le document déposé par GameStop)

Le distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N détient près de 10 % de la société de commerce en ligne eBay, a indiqué la société vendredi soir dans un document réglementaire, près de trois mois après avoir lancé une offre publique d'achat non sollicitée sur eBay pour un montant d'environ 56 milliards de dollars.

GameStop a déclaré détenir 43,4 millions d’actions en circulation d’eBay EBAY.O , soit 9,8 %, ce qui représente une augmentation spectaculaire de sa participation par rapport au début du mois de mai, lorsque le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, avait déclaré au président du conseil d’administration d’eBay: « Nous avons accumulé une participation économique de 5 % » par le biais de produits dérivés et de la propriété effective.

GameStop a acheté 3,5 millions d’actions eBay pour environ 381 millions de dollars le mois dernier et a indiqué avoir réglé vendredi 39 millions d’actions eBay issues de paires d’options de vente et d’achat.

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