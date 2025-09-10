 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 770,12
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GameStop dépasse les attentes
information fournie par AOF 10/09/2025 à 14:28

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le vert grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu’anticipé par les analystes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 186,8 millions de dollars, soit 31 cents par action, contre un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 25 cents, soit 9 cents de mieux qu’attendu. Les revenus ont progressé de 21,8%, à 972,2 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 823,30 millions de dollars.

Le groupe a bénéficié de ventes solides de matériel et d'objets de collection.

GameStop a précisé détenir pour 528,6 millions de dollars de bitcoin s.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Gamestop

Valeurs associées

BTC/USD
114 290,8217 USD CryptoCompare +2,70%
GAMESTOP
23,595 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Des policiers de la police judiciaire française à Rambouillet
    Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée d'Antibes
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:44 

    Une attaque au couteau a fait deux blessés, une enseignante et un élève, mercredi dans un lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a indiqué la police. "L'assaillant a été arrêté, il ne constitue plus une menace", a indiqué un porte-parole de la police. L'assaillant ... Lire la suite

  • "Si ce gouvernement poursuit la politique d'Emmanuel Macron, il tombera" (Bardella)
    "Si ce gouvernement poursuit la politique d'Emmanuel Macron, il tombera" (Bardella)
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    "Si ce gouvernement entend, là encore, poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, il tombera et il s'exposera à la censure du Rassemblement national", déclare Jordan Bardella, président du RN, lors d'une conférence de presse du groupe des Patriotes au Parlement ... Lire la suite

  • Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
    Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:42 

    Des mères qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir refusé de le remettre à leur père soupçonné d'inceste ont dénoncé, lors d'un rassemblement mardi à Paris, les dysfonctionnements judiciaires qui les empêchent de protéger leurs enfants.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank