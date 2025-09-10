GameStop dépasse les attentes

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le vert grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu’anticipé par les analystes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 186,8 millions de dollars, soit 31 cents par action, contre un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 25 cents, soit 9 cents de mieux qu’attendu. Les revenus ont progressé de 21,8%, à 972,2 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 823,30 millions de dollars.

Le groupe a bénéficié de ventes solides de matériel et d'objets de collection.

GameStop a précisé détenir pour 528,6 millions de dollars de bitcoin s.

