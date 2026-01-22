 Aller au contenu principal
GameStop bondit après l'achat de 500 000 actions supplémentaires par son directeur général Ryan Cohen
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo et d'objets de collection GameStop GME.N ont bondi de 6 % pour atteindre un plus haut de 1 mois à 23 $ jeudi, après que le directeur général Ryan Cohen ait encore augmenté sa participation ** Le mercredi, Cohen a acheté 500 000 actions dans une série de transactions à un prix moyen pondéré d'environ 21,60 $ pour une valeur totale d'environ 10,8 millions de dollars, selon un dépôt réglementaire ** Cela s'ajoute à l'achat de 500 000 actions que Cohen a effectué mardi et porte sa participation à environ 8,5 % des quelque 448 millions d'actions en circulation de GME ** L'entreprise en difficulté a dévoilé au début du mois un plan de rémunération basé sur la performance pour Cohen d'une valeur de ~35 milliards de dollars, qui comprenait un paquet, s'il est approuvé, qui lui accorderait des options pour acheter plus de 171,5 millions d'actions de GME

** Avec ce mouvement de jeudi, les actions de GME ont augmenté d'environ 15 % depuis le début de 2026. Elles ont perdu 36% l'année dernière

