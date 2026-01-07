GameStop annonce une nouvelle attribution d'options d'achat d'actions à son directeur général Ryan Cohen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a déclaré mercredi qu'il avait accordé au directeur général Ryan Cohen une option d'achat d'actions basée sur la performance qui ne serait entièrement acquise que lorsque la valeur de marché de la société atteindrait 100 milliards de dollars et que l'entreprise réaliserait un bénéfice de base de 10 milliards de dollars au titre de la "performance cumulée".