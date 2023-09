GAMA dévoile sa nouvelle identité et participe à Busworld à Bruxelles du 7 au 12 octobre 2023

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MACNICA Inc, leader mondial japonais des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité, annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility, issue de la reprise des actifs de Navya (cf. CP du 18 avril 2023), devient GAMA.



Cette coentreprise basée en France est détenue à 51% par GAUSSIN et à 49% par MACNICA. Son activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Elle vise à capitaliser sur la technologie pionnière de Navya, expert de la fourniture de systèmes de mobilité autonome, et à l’associer au savoir-faire et à la puissance commerciale de GAUSSIN et MACNICA pour créer un leader mondial de la mobilité autonome et propre.



La nouvelle entité GAMA participe du 7 au 12 octobre à Bruxelles à son premier salon, Busworld Europe, rendez-vous mondial des acteurs du secteur autocars et autobus. GAMA sera présent au stand 807B, hall 8, et aura l’occasion de présenter sa technologie L4 dans le cadre du projet EFIBA (Emergence Filière Bus Autonomes), soutenu par France Relance.