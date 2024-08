GAM va lancer une augmentation de capital

La société de gestion suisse GAM a annoncé le lancement d’une augmentation de capital jusqu’à 100 millions de francs suisses à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels le 8 août. L’opération sera entièrement souscrite par son actionnaire de référence, Rock Investment, filiale de NJJ Holding, qui devrait alors devenir actionnaire majoritaire.

Parallèlement, la facilité de prêt existante de 100 millions de francs restera en place jusqu’en juin 2025, avec la possibilité d’une extension de la maturité accordée par Rock Investments et NJJ Holding si nécessaire.

L’annonce intervient alors que GAM a accusé des rachats nets de 1,8 milliard de francs suisses au premier semestre 2024, malgré une collecte nette de 200 millions dans ses stratégies actions européennes. Ses encours ont légèrement reculé à 19 milliards de francs, contre 19,3 milliards au 31 décembre.

Le gestionnaire a réduit sa perte nette IFRS à 39,1 millions de francs, contre 71,2 millions de francs au premier semestre 2023. Sa perte sous-jacente avant impôts s’est creusée à 33,2 millions de francs, contre 22,5 millions. Les initiatives d’optimisation de coûts ont permis de réduire les dépenses sous-jacentes de 20% par rapport au premier semestre 2023, note la société de gestion.

« Nous avons réalisé de grands progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie de redressement et jeté les bases d’une croissance future et d’une rentabilité durable », a commenté Elmar Zumbuehl, PDG de GAM. « Nos performances en matière d’investissement restent solides et nous nous concentrons sur nos clients, en améliorant la distribution et en lançant de nouveaux produits distinctifs, le tout afin de générer des flux nets positifs à l’avenir. Notre objectif est d’atteindre la rentabilité au cours de l’exercice 2026 .»

Laurence Marchal