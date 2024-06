GAM se tourne vers un ancien collaborateur pour diriger sa distribution en Suisse

GAM Investments vient de réembaucher Daniel Durrer en tant que responsable de la distribution en Suisse, sous la direction de Rossen Djounov, responsable mondial des solutions clients.

Il s’agit d’un retour pour Daniel Durrer, qui avait travaillé près de 20 ans pour la société de gestion suisse entre 2002 et 2022. Son dernier poste chez GAM était responsable de la distribution pour l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Plus récemment, il était responsable de la distribution monde des fonds d’un gestionnaire indépendant appelé Serafin Asset Management. Daniel Durrer explique avoir été convaincu par la stratégie de la nouvelle direction. Entre son départ et son retour, GAM a été repris par NewGame , un groupe d’investisseurs composé notamment de Xavier Niel.

Daniel Durrer sera responsable des relations avec les clients et du développement en Suisse, mais aussi au Liechtenstein. Son équipe sera basée à Zurich et Genève et se concentrera sur les clients institutionnels et wholesale.

Avec ce recrutement, GAM Investments continue à bâtir son équipe de distribution. D’autres embauches seront annoncées dans les prochaines semaines.

Laurence Marchal