GAM repousse ses objectifs financiers à 2024

(NEWSManagers.com) - Le gérant suisse GAM a présenté ce 18 février ses résultats financiers définitifs pour 2020, confirmant la plupart de ses anticipations de mi-janvier. Parmi les principaux chiffres, ses encours sous gestion atteignent bien 122 milliards de francs suisses, tandis que sa perte est plus importante que prévue, à 388 millions de CHF (contre 380 millions anticipés). Cette perte est liée en partie à une dépréciation concernant l'ancien goodwill créé par l'acquisition de GAM par Julius Baer en 2005 et UBS en 1999, avait précisé la société suisse en début d'année.

Le contexte incite la société à repousser ses objectifs financiers à l' exercice 2024 en raison de l' impact de la pandémie. Elle prévoit un bénéfice sous-jacent avant impôt de 100 millions de francs suisses, une marge d' exploitation de 30% et un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires de 45-50%. A l'origine, ces objectifs avaient été fixés pour 2022.

Les encours de la firme, qui ont progressé de 1,6 milliard de CHF au dernier trimestre, se répartissent entre 35,9 milliards de francs suisses pour la gestion d' actifs et 86,1 milliards de francs suisses pour l' activité " private labelling " .

Sur la gestion d'actifs, la société a subi une forte décollecte annuelle sur ses fonds obligataires (-6,6 milliards CHF) qui, combinée aux effets de marchés, ne représentent plus que 17 milliards de CHF d'encours. Les retraits concernent principalement les fonds GAM Star Credit Opportunities et GAM Local Emerging Bond. Les fonds alternatifs de la maison sont un autre segment a avoir connu une année noire, avec 1,3 milliard de CHF de retraits sur les 2,1 milliards d'encours de début 2020, suite à la perte de mandats institutionnels. En actions, GAM a rendu 1 milliard de CHF, principalement sur les véhicules GAM Japan Equity et GAM Global Eclectic Equity. Enfin, il a également décollecté de 0,9 milliards sur les stratégies systématiques, notamment les fonds GAM Systematic Core Macro et GAM Systematic Alternative Risk Premia.

Sur le Private Labelling, le marché suisse à décollecté de 0,7 milliard de CHF, pour un encours désormais à34,9 milliards, tandis que le reste de l'Europe a collecté 0,3 milliard, pour un encours de fin d'année de 51,2 milliards. GAM a toutefois annoncé la perte d'un gros client en janvier, représentant 25,1 milliards de francs suisses d'encours.