GAM recrute le directeur des ventes des pays germanophones d'Edmond de Rothschild

(NEWSManagers.com) - GAM Investment Management (Suisse) a annoncé lundi 29 novembre la nomination de Christian Lorenz au poste de directeur clients institutionnels pour la Suisse romande. Il sera basé dans les bureaux de GAM à Genève et rattaché à Daniel Durrer, le directeur de la distribution en Europe centrale et de l'Est, au Moyen Orient et en Afrique.

Christian Lorenz était précédemment directeur des ventes pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse chez Edmond de Rothschild (Suisse). Il était également président du comité exécutif d'Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA. Auparavant, il fut responsable des ventes institutionnelles pour la même région au sein de la Compagnie Benjamin de Rothschild.