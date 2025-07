GAM nomme Karim Carmoun à la tête de la France, du Benelux et de Monaco

(AOF) - GAM Investments a nommé Karim Carmoun au poste de managing director pour diriger ses activités en France, au Benelux et à Monaco. Basé à Paris, il sera directement rattaché au nouveau group chief distribution officer de GAM, Tim Rainsford, qui rejoindra la société le 1er octobre. Ce dernier revient chez GAM après avoir occupé des postes de direction chez Generali Investments Partners en tant que CEO, et plus récemment en tant que chief product and distribution officer chez Generali Asset Management.

Karim Carmoun apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et une connaissance approfondie des marchés français et du Benelux. Il a passé la dernière décennie chez Robeco, où il a été CEO (président) de Robeco France, après avoir occupé des postes de responsabilités chez Fidelity, Crédit Agricole et BNP Paribas.

" La nomination de Karim marque un moment clé dans la stratégie de croissance de GAM en Europe, soutenue par NJJ Holding SA, le groupe d'investissement privé de l'entrepreneur français Xavier Niel et actionnaire majoritaire de GAM, " explique la société de gestion. " Sous sa nouvelle direction, GAM se concentre davantage sur ses capacités en matière de gestion active spécialisée, de gestion alternative et de gestion de patrimoine. "