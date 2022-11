GAM Investments change de gérant pour deux fonds actions asiatiques

(NEWSManagers.com) - GAM Investments a décidé d'attribuer la gestion de deux fonds actions asiatiques à Jian Shi Cortesi, directrice d’investissement. Il s'agit des fonds GAM China et GAM Asian, qui comptaient respectivement 107 millions et 20 millions de francs suisses d'encours à fin septembre 2022. Le transfert de responsabilité de la gestion de ces fonds est soumis à autorisation réglementaire. Ils restent pour le moment gérés par leur gérant actuel, Rob Mumford.

Jian Shi Cortesi gère déjà les fonds actions GAM Asia Focus (112 millions de CHF) et GAM China Evolution (114 millions de CHF). Elle sera désormais chargée de la gestion des stratégies chinoises et asiatiques. Elle sera épaulée par Wendy Chen, analyste senior. Elle collaborera avec l’équipe actions mondiales, gérée par Mark Hawtin, et avec Swetha Ramachandran, directrice d’investissement pour la stratégie autour des marques de luxe. Elle est rattachée à David Dowsett, directeur mondial des investissements. Basée à Zurich, Jian Shi Cortesi travaille depuis 12 ans pour GAM.

La société de gestion GAM Investments comptait 74,6 milliards de francs suisses d’encours au 30 septembre 2022.