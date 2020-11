GAM étoffe son équipe actions émergentes

(NEWSManagers.com) - GAM a recruté Lynn Xing pour son équipe actions émergentes basée à Hong Kong. L' intéressée vient de Bank of China où elle était gérante au sein du pôle private equity et gérait à la fois des investissements dans le coté et le non coté. Avant cela, elle a travaillé 4 ans chez Ernst & Young.

Lynn Xing sera rattachée à Robert Mumford à Hong Kong, qui est gérant dans l' équipe actions émergentes.Cette dernière est dirigée par Tim Love depuis Londres.