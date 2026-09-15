GAM embauche un client manager pour la France

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
GAM Investments vient de recruter Giuliano Comis dans l’équipe France, Benelux et Monaco en tant que client manager. Il est basé au sein de la succursale de Luxembourg.
L’intéressé vient de Generali Investments, où il était senior business relationship management officer à Luxembourg pendant trois ans. Avant cela, il a travaillé pour le groupe Allianz.
Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.
information fournie par Boursorama avec Media Services•15.09.2026•09:15•
Il est "vraiment trop tôt pour avoir une visibilité sur les prix en 2027", le marché se caractérisant par une forte volatilité, selon Emmanuelle Wargon. Le prix de référence du gaz à progressé de quelque 30% depuis le début de l'année en France, avec comme conséquence ...
Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul mardi, freinés par le mouvement continu de hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des dettes souveraines, avant la réunion de la Réserve fédérale américain (Fed). Dans les premiers échanges à 7H05 GMT, ...
Lire la suite
Papamobile, repérages précis, protocole médical d'urgence... Derrière les bains de foule et les messes géantes, chaque voyage du pape nécessite une préparation millimétrée alliant diplomatie, politique, religion et sécurité. Avec 15.000 membres des forces de l'ordre, ...
Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer