GAM embauche un client manager pour la France

GAM Investments vient de recruter Giuliano Comis dans l’équipe France, Benelux et Monaco en tant que client manager. Il est basé au sein de la succursale de Luxembourg.

L’intéressé vient de Generali Investments, où il était senior business relationship management officer à Luxembourg pendant trois ans. Avant cela, il a travaillé pour le groupe Allianz.