GAM décollecte près de 1,8MdCHF en gestion d'actifs au T1-2021

(NEWSManagers.com) - Le premier trimestre 2021 n'a pas permis à GAM de confirmer l'embellie de la fin 2020. La société de gestion suisse, en difficulté depuis 2019, a une nouvelle fois connu un épisode de décollecte au sein de sa division de gestion d'actifs, amplifiée par la liquidation d'un fonds lié à Greensill. Le private labelling a lui connu un bon premier trimestre, porté par la collecte et les effets de marché et changes.

La division de gestion d'actifs a rendu 989 millions de francs suisses à ses investisseurs sur les trois premiers mois de l'année. Elle a également dû enregistrer la liquidation du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance, suite à la faillite retentissante de Greensill, pour un montant de 800 millions de CHF. Sur ce point précis, la société indique que " tous les clients recevront leurs investissements en fonction de l' arrivée à échéance des titres sous-jacents, et ce de manière ordonnée. A ce jour, les investisseurs ont reçu 70% de leurs actifs totaux (au 5 mars 2021), et le solde des paiements sera distribué à mesure de l' arrivée à échéance des titres sous-jacents, au cours des neuf prochains mois." Elle a par ailleurs renoncé à ses frais de gestion sur ce fonds, d'une valeur d'un million de francs suisses par an. Après la prise en compte d'un effet marché et changes positif de 1,4 milliard de CHF, les encours de la division de gestion d'actifs ont donc, au total, reculé de 400 millions de CHF par rapport à fin 2020, à 35,5 milliards.

La décollecte hors-Greensill est principalement alimentée par les fonds obligataires, qui ont rendu 0,5 milliard de francs suisses, notamment en raison de changements d' allocation de la part de certains clients dans les fonds GAM Star Credit Opportunities et GAM Local Emerging Bond. La gestion systématique, qui vient d'être réorganisée, a décollecté 0,4 milliard de francs suisses. Cette baisse est due à des retraits des fonds GAM Systematic Core Macro et GAM Systematic Multi Strategy. Enfin, les stratégies actions ont, elles, collecté 0,2 milliard de francs suisses, notamment grâce aux fonds GAM Star Japan Equity, GAM Star European Equity et GAM Star Disruptive Growth. La collecte de la gestion multi-classes d'actifs est, pour sa part, quasi-nulle.

La division de private labelling a, pour sa part, collecté 502 millions de CHF, et a profité d'un effet marché et changes de 2,4 milliards, pour voir ses encours atteindre 89 milliards de francs suisses. GAM n'a toutefois pas encore enregistré le retrait de 20 milliards de CHF d'un important client, annoncé en début d'année, qui va transférer ses avoirs chez un autre prestataire. La majeure partie des actifs seront transférés au second semestre 2021. Ils représentent environ 5 millions de francs suisses de revenus annuels, a précisé la société de gestion suisse.