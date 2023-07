- Le gérant d’actifs et de fortune suisse GAM a indiqué, jeudi 13 juillet dans un communiqué, avoir le soutien de son plus gros actionnaire pour son acquisition par la société de gestion britannique Liontrust. Le gestionnaire londonien Silchester International Investors, qui pèse environ 17,3% de GAM et figure à son capital depuis 2011, a assuré à la firme helvétique qu’il apportera ses actions à l’offre de Liontrust dans l’intérêt de ses clients. A lire aussi: GAM accepte l'offre de rachat de Liontrust David Jacob, président de GAM Holding, a réaffirmé que le conseil d’administration recommandait fortement à tous ses actionnaires d’accepter l’offre de Liontrust qui valorise GAM à 82 millions de francs suisses (85 millions d’euros) et expire le 25 juillet. Toutefois, des actionnaires dissidents, emmenés par l’homme d’affaires français Xavier Niel et pesant 9,5% du capital de GAM, rejettent l’offre de Liontrust. Dans une thèse d’investissement publiée mercredi 12 juillet, Newgame et Bruellan - les actionnaires dissidents - valorisaient GAM à 189 millions de francs suisses (195,8 millions d’euros), soit plus de deux fois celle proposée par Liontrust. Une assemblée générale extraordinaire de GAM se tiendra le 25 août.

Adrien Paredes-Vanheule