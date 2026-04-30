 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Galderma profite d'une note positive de Jefferies
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 16:45

Près d'une semaine après la publication du chiffre d'affaires de Galderma, Jefferies livre son sentiment sur la société dont le titre progresse de 2,04%, à 162,45 francs suisses, à la Bourse de Zurich.

La banque d'investissement américaine a réitéré son conseil à l'achat sur l'action de la société spécialisée dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. L'objectif de cours se situe à 190 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 20%.

La publication trimestrielle de Galderma a rassuré les analystes en qui concerne leurs perspectives de bénéfices pour 2026, "avec un potentiel de poursuite de la dynamique impressionnante de dépassement des attentes et de relèvement des prévisions", soulignent-ils.

Jefferies rassure également sur la présentation d'Ipsen des données de phase II sur la neurotoxine à action prolongée à la mi-mai, qui ne doit pas inquiéter les investisseurs compte tenu de l'incertitude sur le parcours commercial final. Les deux sociétés sont liées et la direction suisse estime que le Français ne peut pas commercialiser ou trouver un autre partenaire pour cette toxine dans le domaine de l'esthétique sur les territoires couverts par leur contrat sans violer ses droits exclusifs.

Valeurs associées

GALDERMA GROUP
163,800 CHF Swiss EBS Stocks +2,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank