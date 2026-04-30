Galderma profite d'une note positive de Jefferies
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 16:45
La banque d'investissement américaine a réitéré son conseil à l'achat sur l'action de la société spécialisée dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. L'objectif de cours se situe à 190 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 20%.
La publication trimestrielle de Galderma a rassuré les analystes en qui concerne leurs perspectives de bénéfices pour 2026, "avec un potentiel de poursuite de la dynamique impressionnante de dépassement des attentes et de relèvement des prévisions", soulignent-ils.
Jefferies rassure également sur la présentation d'Ipsen des données de phase II sur la neurotoxine à action prolongée à la mi-mai, qui ne doit pas inquiéter les investisseurs compte tenu de l'incertitude sur le parcours commercial final. Les deux sociétés sont liées et la direction suisse estime que le Français ne peut pas commercialiser ou trouver un autre partenaire pour cette toxine dans le domaine de l'esthétique sur les territoires couverts par leur contrat sans violer ses droits exclusifs.
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