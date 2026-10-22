Galderma accélère encore et relève ses ambitions pour 2026

Le spécialiste suisse de la dermatologie dépasse les attentes du marché au terme des neuf premiers mois de l'année. Porté par le succès commercial de Nemluvio et la bonne tenue de ses activités esthétiques, Galderma relève ses prévisions de croissance annuelle.

Galderma affiche un chiffre d'affaires record de 4,77 MdsUSD sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 25,1% à taux de change constants portée par une hausse des volumes de vente et soutenue par un effet mix favorable. Sur le seul troisième trimestre, les ventes atteignent 1,63 MdsUSD, en progression de 26% à taux de change constants, contre environ 1,57 MdsUSD attendu par les analystes.

La croissance est particulièrement spectaculaire dans la dermatologie thérapeutique, dont les revenus bondissent de 64,4% à 1,35 MdsUSD sur neuf mois. Cette performance repose largement sur Nemluvio, traitement contre certaines maladies inflammatoires de la peau, qui génère 735 MUSD de ventes, contre 263 MUSD un an auparavant. Sur le seul troisième trimestre, le médicament rapporte 302 MUSD.

Les autres divisions participent également à cette dynamique. Les produits esthétiques injectables enregistrent une croissance de 13,2% à 2,17 MdsUSD, soutenus notamment par les neuromodulateurs, dont les ventes progressent de 16,9%. Les soins dermatologiques, portés par les marques Cetaphil et Alastin, affichent pour leur part une hausse de 16,2% à 1,24 MdsUSD.

Pour Jefferies, la performance "se traduit par un résultat global supérieur de 5% aux prévisions, avec une progression du chiffre d'affaires pour l'ensemble des produits."

Le groupe suisse s'appuie sur des résultats convaincants et relève son objectif de croissance annuelle des ventes à taux de change constants, désormais compris entre 22,5% et 23,5%, contre une précédente fourchette de 19% à 21%. Galderma confirme parallèlement viser une marge d'EBITDA Core d'environ 26%.

Le groupe poursuit également son expansion avec le projet d'acquisition de ZO Skin Health pour 1,5 MdsUSD, destiné à renforcer sa présence dans les soins dermatologiques haut de gamme. Les investisseurs suivront de près l'homologation américaine de Relfydess, pour laquelle Galderma vise désormais un nouveau dépôt de dossier au premier trimestre 2027. Malgré cette incertitude réglementaire, le groupe confirme la solidité de sa dynamique commerciale, ce qui rassure le marché.