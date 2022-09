Gaëlle Guilloux quitte Dorval AM

(NEWSManagers.com) - Après 14 années consacrées à Dorval Asset Management, Gaëlle Guilloux a décidé de « donner un nouvel élan à sa carrière », selon un communiqué, qui ne précise pas sa nouvelle destination.

Gaëlle Guilloux était directrice commerciale et marketing, puis directrice marketing digital, communication et événementiel de Dorval AM. Elle avait rejoint la société de gestion en 2008 après près de deux ans chez BNP Paribas Cardif en tant que responsable du développement de la multigestion, selon son profil Linked-In.

Philippe Cormon reprend en direct les principales fonctions de Gaëlle Guilloux en parallèle du développement commercial, avec l’appui de l’équipe marketing, a précisé une porte-parole de Dorval AM à NewsManagers.