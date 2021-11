Gad Amar rejoint Natixis IM

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) vient de recruter Gad Amar comme directeur produit international, ainsi que Mélanie Robinson comme directrice de l'expérience client. Ils seront tous les deux rattachés à Joseph Pinto, le directeur de la distribution pour l' Europe, l' Amérique latine, le Moyen-Orient et l' Asie Pacifique. La seconde sera également rattachée à David Giunta, président-directeur général de la distribution aux Etats-Unis.

Le premier était jusqu'à l'été 2020 directeur du développement commercial chez Edmond de Rothschild. Auparavant, il a travaillé sept ans chez BlackRock, où il fut notamment directeur des family offices pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que de la distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il a également travaillé six ans chez JPMorgan et cinq ans chez Fidelity.

La seconde a notamment travaillé pour Medallia en tant que directrice des services professionnels pour l' Europe du Sud, ainsi que chez American Express.