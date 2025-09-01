G42, soutenu par Abu Dhabi, vise à diversifier les fournisseurs de puces pour le campus de l'IA, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe technologique G42, soutenu par Abu Dhabi, vise à diversifier les fournisseurs de puces au-delà de Nvidia NVDA.O pour le campus d'IA des Émirats arabes unis et des États-Unis, a rapporté Semafor lundi, citant une personne ayant une connaissance directe des négociations.

Le groupe négocie toujours avec de grandes entreprises technologiques américaines, dont le nuage AWS d'Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et xAI d'Elon Musk, pour devenir locataires du centre de données, Google GOOGL.O étant le plus avancé dans les négociations, selon le rapport.

G42 compte sur les fabricants de puces AMD AMD.O , Cerebras Systems et Qualcomm QCOM.O pour fournir une partie de la capacité de calcul du campus, selon le rapport.

Les entreprises technologiques, les fabricants de puces et G42 n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le campus a été annoncé lors de la visite du président américain Donald Trump aux Émirats arabes unis en mai, lorsqu'il a annoncé des accords avec l'État du Golfe pour un montant total de plus de 200 milliards de dollars .