Le biogaz des deux sites de stockage est actuellement valorisé sous forme d'électricité. Sa valorisation sous forme de biométhane, grâce à la technologie Wagabox, augmentera le rendement énergétique et fournira une alternative locale et renouvelable au gaz naturel fossile.

Les deux installations entreront en service en 2026 et éviteront conjointement l'émission d'environ 70 000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles provenant de la consommation d'énergie d'environ de 8 500 foyers américains, ou encore l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre provenant de près de 15 000 véhicules de tourisme à essence conduits pendant un an.

La seconde sera installée sur le site Hay Road à Vacaville et produira 185 GWh de biométhane par an. La production de ces deux unités sera injectée directement dans le réseau de distribution de gaz de Pacific Gas & Electric (PG&E).

La première sera installée sur le site d'Ostrom Road à Wheatland et produira 123 GWh de biométhane par an.

Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera, construira et exploitera deux unités de production de biométhane utilisant sa technologie brevetée Wagabox sur des sites de stockage de déchets exploités par Recology.

(AOF) - G2 Energy, développeur de projets de production d’énergie sur les sites de stockage de déchets encourageant un usage vertueux du gaz, a choisi Waga Energy (spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets) pour réaliser deux projets de production de biométhane sur des sites exploités par Recology Inc. (une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets sur la côte ouest des États-Unis).

G2 Energy et Waga Energy vont produire du biométhane sur deux sites de Recology en Californie

