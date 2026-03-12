G-III perd du terrain après avoir annoncé des ventes annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de l'entreprise de vêtements de mode G-III GIII.O ont baissé de 18,8% à 24 $ avant le marché

** La société prévoit des ventes nettes d'environ 2,71 milliards de dollars pour 2027, en baisse par rapport aux 2,96 milliards de dollars de l'exercice 2026

** La société affiche des ventes de 771,50 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 791,99 millions de dollars - données LSEG

** La société indique que la perte des ventes de Calvin Klein et de Tommy Hilfiger a entraîné une baisse du chiffre d'affaires

** La société affiche également un BPA ajusté de 30 cents, manquant l'estimation de 59 cents en raison des dépenses de créances irrécouvrables liées à la faillite de Saks Global

** Deux analystes sur quatre évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; PT médian à 34 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action GIII a augmenté de 2,1% depuis le début de l'année, après une chute de 11,2% en 2025