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G-III en hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** L'action de la société de prêt-à-porter G-III Apparel GIII.O affiche une hausse de 7 % à 34,30 $ en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel malgré un premier trimestre qui a basculé en perte

** Elle table sur un BPA ajusté annuel compris entre 2,15 $ et 2,25 $, contre une prévision précédente de 2,00 $ à 2,10 $

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 2,71 milliards de dollars et fait état d'une perte d'environ 470 millions de dollars de ventes sur les produits Calvin Klein et Tommy Hilfiger suite à la perte des licences ** La société, qui a annoncé le mois dernier une acquisition en coentreprise de la marque de mode Marc Jacobs, propriété de LVMH , enregistre une baisse de son chiffre d'affaires net au premier trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 10 % depuis le début de l'année

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