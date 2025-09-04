 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
G-III Apparel chute en raison de prévisions de ventes et de bénéfices annuels inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société mère de Donna Karan, G-III Apparel Group GIII.O , chutent de 2,61% à 26,53 dollars ** La société réduit ses prévisions de ventes nettes pour l'année fiscale à environ 3,02 milliards de dollars, en dessous des attentes des analystes de 3,13 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice devrait se situer entre 2,55 et 2,75 dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,90 dollars par action ** Les prévisions pour l'année fiscale reflètent les vents contraires macroéconomiques, le sentiment prudent des partenaires du secteur de la vente au détail et un impact tarifaire prévu de 155 millions de dollars - G-III

** La société annonce des ventes nettes de 613,3 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,25 $ au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 644,8 millions de dollars et aux 0,52 $ par action, respectivement, il y a un an

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 18 %, y compris les mouvements de la séance

