G-III Apparel bondit après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la société mère de Donna Karan, G-III Apparel Group GIII.O , sont en hausse de ~7 % à 32,94 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,80 et 2,90 $, contre une fourchette précédente de 2,55 à 2,75 $

** La société s'attend maintenant à un impact non atténué des tarifs douaniers de 65 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, en baisse par rapport aux 75 millions de dollars estimés précédemment

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,61 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, GIII a baissé d'environ 9% depuis le début de l'année

