Futurs EPR: Bruno Le Maire juge qu'EDF doit "tenir ses coûts"

Bruno Le Maire à Paris, le 1er février 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a jugé mercredi qu'EDF "doit tenir ses coûts et son calendrier" concernant les six futurs réacteurs nucléaires de type EPR commandés par l'Etat à EDF, dans un entretien au Monde.

Selon une information du journal Les Echos dévoilée lundi, le coût prévisionnel du programme de construction des six premiers réacteurs prévus à Penly, Gravelines et au Bugey est désormais évalué à 67,4 milliards au lieu des 51,7 milliards initialement annoncés en février 2022.

"EDF doit apprendre à tenir ses coûts et son calendrier. Le président de la République a annoncé la réalisation de six nouveaux EPR, EDF doit relever ce défi dans les délais et dans les coûts impartis", a déclaré Bruno Le Maire.

"Il s'agit de construire une série de réacteurs dont le premier exemplaire sera l'EPR de Penly [Seine-Maritime]. Cela veut dire des économies d'échelle. Je participerai au prochain comité exécutif d'EDF, fin mars, avec un message simple: EDF doit tenir ses délais et ses coûts", résume le ministre.

Selon les Echos, le nouveau chiffrage "intègre les coûts d'investissement pour la réalisation des études d'ingénierie, les contrats de fabrication des équipements et de construction sur le site, les provisions pour risques, les frais de mise en service, de pièces de rechange ou encore les charges de long terme pour démantèlement".

Le journal ajoute qu'"EDF avance deux raisons principales à cette révision de son budget", d'abord "la progression des coûts d'ingénierie, l'énergéticien ayant décidé de prendre neuf mois de plus que prévu pour finaliser les plans génériques de son réacteur EPR remodelé".

L'information de l'augmentation des coûts a fait bondir des associations environnementales qui dénoncent le choix coûteux de l'Etat de recourir à un programme ambitieux de nouveaux réacteurs dont le premier à Penly n'est pas attendu avant 2035-2037, au détriment selon elles des énergies renouvelables, déployables plus rapidement.