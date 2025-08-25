Fusions importantes dans le secteur des aliments emballés au fil des ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du premier paragraphe pour ajouter Keurig Dr Pepper) par Juveria Tabassum
Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il achèterait la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars, à un moment où l'industrie mondiale du café, très concurrentielle, est confrontée à des coûts de matières premières élevés et où les gens recherchent des sodas plus sains.
Les transactions dans le secteur des produits alimentaires emballés ont été nombreuses, les entreprises étant à la recherche de consolidation et d'aide pour faire face aux pressions inflationnistes et à l'évolution des préférences des consommateurs.
Voici une liste des plus importantes fusions-acquisitions réalisées dans ce secteur au cours des dernières décennies:
Date Fusion
17 Le groupe britannique Cadbury Schweppes Plc accepte
déc. de racheter le fabricant américain de bonbons
2002 Adams, propriétaire des gommes à mâcher Trident et
Dentyne et des pastilles contre la toux Halls, pour
4,2 milliards de dollars au fabricant de
médicaments Pfizer PFE.N , devenant ainsi le plus
grand groupe de confiserie au monde.
30 Kraft Foods achève l'acquisition des
novem activités mondiales de biscuits du groupe français
bre Danone pour 5,3 milliards d'euros (7,2 milliards de
2007 dollars), y compris la famille de marques LU,
élargissant ainsi la présence du plus grand
fabricant de produits alimentaires nord-américain
en Europe et sur les marchés émergents.
29 Mars a créé la plus grande entreprise de confiserie
avril au monde en acquérant le fabricant de
2008 chewing-gums Wm Wrigley Jr Co. pour 23 milliards de
dollars. Ensemble, les deux entreprises détenaient
14,4 % du marché mondial de la confiserie en 2006.
5 Nestlé achète l'activité nord-américaine de
janvi pizzas surgelées de Kraft Foods pour 3,7 milliards
er de dollars et exclut une offre pour Cadbury.
2010
19 Kraft Foods achète le fabricant britannique
janvi de bonbons Cadbury pour environ 19,6 milliards de
er dollars, créant ainsi le plus grand confiseur du
2010 monde. Il s'agit de la plus grande transaction
européenne jamais enregistrée dans le secteur de
l'alimentation et des boissons, selon les données
de Thomson Reuters.
4 Kraft Foods a déclaré qu'il allait se séparer de
août son activité d'épicerie pour se concentrer
2011 sur son unité de snacks, qui connaissait une forte
croissance sur les marchés émergents.
Avril Nestlé a acheté l'activité de nutrition
. 23, infantile du fabricant de médicaments américain
2012 Pfizer pour 11,85 milliards de dollars, devançant
ainsi son rival français Danone qui cherchait à
s'implanter solidement sur le marché de
l'alimentation pour bébés.
1er Kraft Foods achève la scission de ses
octob activités, créant ainsi deux sociétés distinctes.
re Mondelez International, une entreprise mondiale de
2012 snacks, et Kraft Foods Group, qui sera l'entreprise
nord-américaine de produits d'épicerie.
2 H.J. Heinz Co, soutenue par Berkshire Hathaway Inc.
juill de Warren Buffett, a finalisé l'achat de
et Kraft Foods Group Inc. dans le cadre d'une
2015 transaction de 46 milliards de dollars ,
créant ainsi la troisième plus grande entreprise de
produits alimentaires et de boissons en Amérique du
Nord et la cinquième plus grande à l'échelle
mondiale.
La nouvelle société, Kraft Heinz KHC.O , devrait
générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 28
milliards de dollars grâce à des marques telles
qu'Oscar Mayer, Jell-O et le ketchup Heinz.
29 Mondelez International a abandonné son
août projet d'acquisition du fabricant de tasses au
2016 beurre de cacahuètes Reese's Hersheys HSY.N après
que la société a refusé son offre de 23 milliards
de dollars en numéraire et en actions. L'opération
aurait donné naissance au plus grand confiseur du
monde à l'époque, dépassant Mars.
18 Le groupe alimentaire suisse Nestlé, également la
janvi plus grande société d'aliments emballés au monde, a
er accepté de vendre son activité de confiserie
2018 américaine à l'Italien Ferrero, fabricant de la
pâte à tartiner Nutella et de Ferrero Rocher, pour
2,8 milliards de dollars.
29 Keurig Green Mountain a conclu un accord d'une
janvi valeur de plus de 21 milliards de dollars pour
er combiner avec le fabricant de sodas Dr
2018 Pepper Snapple Group Inc pour former une société de
boissons nord-américaine, Keurig Dr Pepper KDP.N .
23 Le fabricant de céréales Cheerios, General Mills
févri GIS.N , a acheté Blue Buffalo Pet Products
er Inc pour près de 8 milliards de dollars,
2018 s'aventurant sur le marché à croissance rapide des
aliments pour animaux de compagnie pour contrer la
baisse des ventes d'aliments transformés, alors que
les consommateurs sont de plus en plus soucieux de
leur santé.
11 Nestle SA a accepté de vendre son activité
déc. américaine de crèmes glacées à Froneri dans le
2019 cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de
dollars, transférant le contrôle de marques telles
que Häagen-Dazs à une coentreprise que le groupe
suisse a créée en 2016.
21 Mondelez International, la société mère de Cadbury,
juin achète le fabricant de barres énergétiques
2022 Clif Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars,
alors que l'entreprise continue de consolider sa
présence mondiale.
25 Mondelez International MDLZ.O élargit sa présence
avril au Mexique en achetant pour 1,3 milliard de dollars
2022 l'entreprise de confiserie Ricolino du
fabricant de pain Grupo Bimbo BIMBOA.MX .
19 Mondelez vend son activité de gommes, qui
décem abritait des marques telles que Trident et Dentyne,
bre sur les marchés développés au fabricant européen de
2022 gommes et de confiseries et parent de Mentos,
Perfetti Van Melle Group, pour 1,35 milliard de
dollars
12 Le fabricant américain de produits alimentaires
mars emballés Campbell Soup CPB.N achève
2024 l'acquisition de Sovos Brands SOVO.O ,
propriétaire de Rao's Homemade, pour un montant de
2,33 milliards de dollars.
14 Le fabricant de Snickers Mars achète le
août propriétaire de Pringles, Kellanova K.N , dans le
2024 cadre d'une transaction de près de 36 milliards de
dollars.
12 Le fabricant de Cheerios General Mills GIS.N vend
septe North America yogurt business aux sociétés
mbre laitières françaises Groupe Lactalis et Sodiaal
2024 dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de
dollars.
1er PepsiCo PEP.O achète Siete Foods parent
octob Garza Food Ventures pour 1,2 milliard de dollars,
re renforçant ainsi le portefeuille de snacks du
2024 propriétaire de Frito-Lay dans un contexte où les
consommateurs soucieux de leur budget se tournent
vers les marques de distributeurs.
21 General Mills achète Whitebridge Pet Brands
déc. pour 1,45 milliard de dollars, l'entreprise
2024 nord-américaine d'aliments pour chats et de
traitements pour animaux de compagnie, qui comprend
les marques Tiki Pets et Cloud Star.
10 WK Kellogg KLG.N accepte d'être racheté
juill par le propriétaire de Ferrero Rocher dans le cadre
et d'une transaction d'une valeur d'environ 3,1
2025 milliards de dollars, alors que le fabricant de
céréales est confronté à un affaiblissement de la
demande des consommateurs.
25 Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré qu'il achèterait
août la société de café néerlandaise JDE Peet's
2025 JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars en
espèces, et la société combinée divisera ses unités
de boissons et de café afin de renforcer sa
position sur les marchés mondiaux du café et des
boissons rafraîchissantes en Amérique du Nord.
Source: communiqués de l'entreprise, articles de Reuters: Communiqués de l'entreprise, articles de Reuters
