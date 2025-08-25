information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 11:20

Fusions importantes dans le secteur des aliments emballés au fil des ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du premier paragraphe pour ajouter Keurig Dr Pepper) par Juveria Tabassum

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il achèterait la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars, à un moment où l'industrie mondiale du café, très concurrentielle, est confrontée à des coûts de matières premières élevés et où les gens recherchent des sodas plus sains.

Les transactions dans le secteur des produits alimentaires emballés ont été nombreuses, les entreprises étant à la recherche de consolidation et d'aide pour faire face aux pressions inflationnistes et à l'évolution des préférences des consommateurs.

Voici une liste des plus importantes fusions-acquisitions réalisées dans ce secteur au cours des dernières décennies:

Date Fusion

17 Le groupe britannique Cadbury Schweppes Plc accepte

déc. de racheter le fabricant américain de bonbons

2002 Adams, propriétaire des gommes à mâcher Trident et

Dentyne et des pastilles contre la toux Halls, pour

4,2 milliards de dollars au fabricant de

médicaments Pfizer PFE.N , devenant ainsi le plus

grand groupe de confiserie au monde.

30 Kraft Foods achève l'acquisition des

novem activités mondiales de biscuits du groupe français

bre Danone pour 5,3 milliards d'euros (7,2 milliards de

2007 dollars), y compris la famille de marques LU,

élargissant ainsi la présence du plus grand

fabricant de produits alimentaires nord-américain

en Europe et sur les marchés émergents.

29 Mars a créé la plus grande entreprise de confiserie

avril au monde en acquérant le fabricant de

2008 chewing-gums Wm Wrigley Jr Co. pour 23 milliards de

dollars. Ensemble, les deux entreprises détenaient

14,4 % du marché mondial de la confiserie en 2006.

5 Nestlé achète l'activité nord-américaine de

janvi pizzas surgelées de Kraft Foods pour 3,7 milliards

er de dollars et exclut une offre pour Cadbury.

2010

19 Kraft Foods achète le fabricant britannique

janvi de bonbons Cadbury pour environ 19,6 milliards de

er dollars, créant ainsi le plus grand confiseur du

2010 monde. Il s'agit de la plus grande transaction

européenne jamais enregistrée dans le secteur de

l'alimentation et des boissons, selon les données

de Thomson Reuters.

4 Kraft Foods a déclaré qu'il allait se séparer de

août son activité d'épicerie pour se concentrer

2011 sur son unité de snacks, qui connaissait une forte

croissance sur les marchés émergents.

Avril Nestlé a acheté l'activité de nutrition

. 23, infantile du fabricant de médicaments américain

2012 Pfizer pour 11,85 milliards de dollars, devançant

ainsi son rival français Danone qui cherchait à

s'implanter solidement sur le marché de

l'alimentation pour bébés.

1er Kraft Foods achève la scission de ses

octob activités, créant ainsi deux sociétés distinctes.

re Mondelez International, une entreprise mondiale de

2012 snacks, et Kraft Foods Group, qui sera l'entreprise

nord-américaine de produits d'épicerie.

2 H.J. Heinz Co, soutenue par Berkshire Hathaway Inc.

juill de Warren Buffett, a finalisé l'achat de

et Kraft Foods Group Inc. dans le cadre d'une

2015 transaction de 46 milliards de dollars ,

créant ainsi la troisième plus grande entreprise de

produits alimentaires et de boissons en Amérique du

Nord et la cinquième plus grande à l'échelle

mondiale.

La nouvelle société, Kraft Heinz KHC.O , devrait

générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 28

milliards de dollars grâce à des marques telles

qu'Oscar Mayer, Jell-O et le ketchup Heinz.

29 Mondelez International a abandonné son

août projet d'acquisition du fabricant de tasses au

2016 beurre de cacahuètes Reese's Hersheys HSY.N après

que la société a refusé son offre de 23 milliards

de dollars en numéraire et en actions. L'opération

aurait donné naissance au plus grand confiseur du

monde à l'époque, dépassant Mars.

18 Le groupe alimentaire suisse Nestlé, également la

janvi plus grande société d'aliments emballés au monde, a

er accepté de vendre son activité de confiserie

2018 américaine à l'Italien Ferrero, fabricant de la

pâte à tartiner Nutella et de Ferrero Rocher, pour

2,8 milliards de dollars.

29 Keurig Green Mountain a conclu un accord d'une

janvi valeur de plus de 21 milliards de dollars pour

er combiner avec le fabricant de sodas Dr

2018 Pepper Snapple Group Inc pour former une société de

boissons nord-américaine, Keurig Dr Pepper KDP.N .

23 Le fabricant de céréales Cheerios, General Mills

févri GIS.N , a acheté Blue Buffalo Pet Products

er Inc pour près de 8 milliards de dollars,

2018 s'aventurant sur le marché à croissance rapide des

aliments pour animaux de compagnie pour contrer la

baisse des ventes d'aliments transformés, alors que

les consommateurs sont de plus en plus soucieux de

leur santé.

11 Nestle SA a accepté de vendre son activité

déc. américaine de crèmes glacées à Froneri dans le

2019 cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de

dollars, transférant le contrôle de marques telles

que Häagen-Dazs à une coentreprise que le groupe

suisse a créée en 2016.

21 Mondelez International, la société mère de Cadbury,

juin achète le fabricant de barres énergétiques

2022 Clif Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars,

alors que l'entreprise continue de consolider sa

présence mondiale.

25 Mondelez International MDLZ.O élargit sa présence

avril au Mexique en achetant pour 1,3 milliard de dollars

2022 l'entreprise de confiserie Ricolino du

fabricant de pain Grupo Bimbo BIMBOA.MX .

19 Mondelez vend son activité de gommes, qui

décem abritait des marques telles que Trident et Dentyne,

bre sur les marchés développés au fabricant européen de

2022 gommes et de confiseries et parent de Mentos,

Perfetti Van Melle Group, pour 1,35 milliard de

dollars

12 Le fabricant américain de produits alimentaires

mars emballés Campbell Soup CPB.N achève

2024 l'acquisition de Sovos Brands SOVO.O ,

propriétaire de Rao's Homemade, pour un montant de

2,33 milliards de dollars.

14 Le fabricant de Snickers Mars achète le

août propriétaire de Pringles, Kellanova K.N , dans le

2024 cadre d'une transaction de près de 36 milliards de

dollars.

12 Le fabricant de Cheerios General Mills GIS.N vend

septe North America yogurt business aux sociétés

mbre laitières françaises Groupe Lactalis et Sodiaal

2024 dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de

dollars.

1er PepsiCo PEP.O achète Siete Foods parent

octob Garza Food Ventures pour 1,2 milliard de dollars,

re renforçant ainsi le portefeuille de snacks du

2024 propriétaire de Frito-Lay dans un contexte où les

consommateurs soucieux de leur budget se tournent

vers les marques de distributeurs.

21 General Mills achète Whitebridge Pet Brands

déc. pour 1,45 milliard de dollars, l'entreprise

2024 nord-américaine d'aliments pour chats et de

traitements pour animaux de compagnie, qui comprend

les marques Tiki Pets et Cloud Star.

10 WK Kellogg KLG.N accepte d'être racheté

juill par le propriétaire de Ferrero Rocher dans le cadre

et d'une transaction d'une valeur d'environ 3,1

2025 milliards de dollars, alors que le fabricant de

céréales est confronté à un affaiblissement de la

demande des consommateurs.

25 Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré qu'il achèterait

août la société de café néerlandaise JDE Peet's

2025 JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars en

espèces, et la société combinée divisera ses unités

de boissons et de café afin de renforcer sa

position sur les marchés mondiaux du café et des

boissons rafraîchissantes en Amérique du Nord.

Source: communiqués de l'entreprise, articles de Reuters: Communiqués de l'entreprise, articles de Reuters